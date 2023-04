Bispo D. José Ornelas reeleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

D. José Ornelas chegou a pensar abandonar o cargo, à luz da polémica dos casos de abusos sexuais de menores no seio da Igreja.





O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, foi reeleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), para o triénio 2023-2028.

A reeleição foi anunciada, esta terça-feira, num comunicado da CEP.

Mantiveram nos cargos o vice-presidente do órgão e o secretário, o bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, e o padre Manuel Barbosa, respetivamente.



Recorde-se que o bispo de Leiria-Fátima chegou a ponderar deixar o cargo, na sequência da polémica com os casos de abusos sexuais de menores no seio da Igreja.

