Guarda Costeira italiana resgata mais de 40 refugiados ao largo da ilha de Lampedusa

Foram regatados, esta quarta-feira, 42 migrantes pela Guarda Costeira italiana, ao largo da ilha siciliana de Lampedusa.

A imprensa internacional escreve que os emigrantes vêm de países como a Nigéria, Costa do Marfim, Guiné, Serra Leoa, Burkina Faso e da Libéria. Os migrantes, 10 são mulheres e um é menor de idade.

As vítimas, depois de saírem da embarcação, foram levados para o centro de Contrada Imbriacola, que abriga migrantes e que conta, neste momento, com mais de 500 pessoas – a capacidade máxima do centro não chega às 400.

Recorde-se que, no mês passado, foram resgatados quase 750 migrantes.

