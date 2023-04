Sistemas de defesa antiaérea norte-americanos Patriot entregues à Ucrânia

O Exército ucraniano recebeu os primeiros sistemas norte-americanos de defesa antiaérea Patriot destinados a auxiliar Kyiv a proteger o espaço aéreo dos mísseis russos, anunciou hoje o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov.

"Hoje, o nosso lindo céu ucraniano fica mais seguro graças aos sistemas de defesa Patriot que chegaram à Ucrânia", disse o ministro numa mensagem difundida através do Twitter.

O ministro agradece aos Estados Unidos, à Alemanha e à Holanda por terem sido países que cumpriram o que prometeram.

"Cumpriram a palavra", escreveu Reznikov sem fornecer, até ao momento, mais detalhes sobre o número, proveniência, ou especificidades concretas sobre os sistemas que foram enviados.

Os sistemas Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Targe) são fabricados nos Estados Unidos pela Raytheon Technologies e foram usados inicialmente na primeira guerra do Golfo (1991) e mais tarde na invasão norte-americana do Iraque, em 2003.

Trata-se de um sistema de mísseis terra-ar com um alcance de 150 quilómetros usado pelos Estados Unidos e por vários países que integram a Aliança Atlântica.

O pedido para o envio de Patriot para a Ucrânia foi expresso pelo chefe de Estado da Ucrânia durante a visita que efetuou aos Estados Unidos.

