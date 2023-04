Presidente da Alemanha pede desculpa pelos crimes nazis no gueto de Varsóvia: "peço perdão pelos crimes que os alemães cometeram"

As cerimónias contaram com a participação do Presidente de Israel, Isaaz Herzog, acompanhado pelos homólogos polaco e alemão – os três estiveram juntos em frente ao monumento dos Heróis do Gueto, perto do Museu da História dos judeus polacos.





O Presidente da Alemanha pediu, esta quarta-feira, desculpa pelos crimes cometidos pelo regime nazi, no âmbito do 80.º aniversário da revolta dos judeus no gueto de Varsóvia.

"Estou diante de vocês hoje e peço perdão pelos crimes que os alemães cometeram aqui", disse Frank-Walter Steinmeier, durante o seu discurso aos Heróis do Gueto, na sequência das comemorações do 80.º aniversário da revolta do gueto de Varsóvia contra a ocupação nazi alemã durante a Segunda Guerra.

As cerimónias contaram com a participação do Presidente de Israel, Isaaz Herzog, acompanhado pelos homólogos polaco e alemão – os três estiveram juntos em frente ao monumento dos Heróis do Gueto, perto do Museu da História dos judeus polacos.

Recorde-se que o gueto de Varsóvia foi o maior de todos os guetos durante a Segunda Guerra Mundial e, pelo menos, 7.000 pessoas morreram nos confrontos, e outras 6.000 nos incêndios provocados pelos nazis.

