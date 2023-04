Mais de 40 banhistas salvos nos últimos 15 dias pela Equipa Balnear de Matosinhos

A vereadora acrescentou ainda que apesar de a equipa de salvamento se concentrar nas praias de Matosinhos e Leça da Palmeira, as mais frequentadas, percorre e vigia todas as outras.





A equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos, no distrito do Porto, resgatou do mar mais de 40 banhistas nos últimos 15 dias, revelou esta quarta-feira a vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal de Matosinhos.

Segundo a Lusa, durante a reunião pública do executivo municipal, que se realizou em Leça da Palmeira, Marta Laranja Pontes disse que os mais de 40 salvamentos ocorreram na praia de Matosinhos, a mais frequentada do concelho pelos banhistas, apesar de a época balnear ainda não ter começado em Portugal.

"Não devem ir ao mar porque, apesar de estar sol e calor, o mar é de inverno", sublinhou.

No dia 6 de abril, um rapaz de 17 anos morreu afogado na praia de Matosinhos e outros seis foram resgatados pela equipa de salvamento.

A vereadora acrescentou ainda que apesar de a equipa de salvamento se concentrar nas praias de Matosinhos e Leça da Palmeira, as mais frequentadas, percorre e vigia todas as outras.

Esta equipa é constituída por oito nadadores salvadores, duas moto 4, uma moto de água para intervenção rápida e duas 'pickup' adaptadas para salvamento balnear, especificou.

