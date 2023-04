Bispos celebram missa em Fátima em homenagem às vítimas de abuso sexual no seio da Igreja

No Dia Nacional de Oração pelas vítimas de abusos, os bispos católicos portugueses concelebram uma missa na qual vão ter uma palavra para as vítimas e seus familiares.

Os bispos católicos portugueses celebram, esta quinta-feira, no âmbito do Dia Nacional de Oração, uma missa pelas vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja, na qual vão ter uma palavra para as vítimas e seus familiares.

Durante a missa, que decorre a partir das 11h na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, será dirigida uma palavra aos familiares na Oração Universal, "para que sejam uma presença de conforto e de ambiente seguro, e ajudem na recuperação da dignidade humana".

"Nunca é demais renovar o pedido de perdão e o sentimento de profunda gratidão para com todos os que deram 'voz ao silêncio' e tiveram a coragem de denunciar aquilo que nunca lhes deveria ter acontecido", disse José Ornelas no discurso de abertura da Assembleia Plenária da CEP, termina hoje em Fátima.

"Reconhecer, pedir perdão e agradecer só têm sentido na medida em que são acompanhados de decisões e ações concretas para transformar a realidade", acrescentou.

