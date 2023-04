Mais de 50 buscas em operação policial no Porto

A Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, esta quinta-feira, está a realizar uma operação policial que “visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto”, revela a autoridade em comunicado.

No âmbito de diligências de investigação, estão a ser realizadas mais de 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

A operação policial ainda está a decorrer, por isso ainda não são conhecidos os resultados na mesma.

Segundo fonte da PSP, por volta das 11h decorriam buscas no bairro da Pasteleira Nova, onde se encontra também o diretor nacional da PSP, Magina da Silva.

Os comentários estão desactivados.