Homem condenado a seis anos e meio de prisão por atropelamento mortal em Coimbra

O Tribunal de Coimbra condenou, esta quinta-feira, um homem a seis anos e seis meses de prisão efetiva, por ter atropelado mortalmente outra pessoa, em Coimbra, depois de ter fugido da polícia, avança a Lusa.

O jovem, serralheiro natural de Coimbra, estava acusado de um crime por negligência, um crime de condução perigosa e um crime de sequestro.

O Tribunal de Coimbra condenou-o, em cúmulo jurídico, a seis anos e seis meses de prisão efetiva. Ficou ainda proibido de conduzir durante três anos e dois meses e obrigado também a suportar as custas judiciais do processo.

Segundo o juiz, provaram-se "todos os factos" que estavam na acusação, exceto que o arguido “quisesse, de facto, matar” o peão naquele dia, em 4 de outubro de 2019.

O advogado de defesa, André Figueiredo, disse que vai avaliar a decisão do tribunal e depois decidir se recorre ou não.

Em tribunal, no dia 21 de março, o arguido admitiu ter-se apercebido do peão, após "desfazer a rotunda", e indicou que embateu com a parte dianteira direita do carro contra o indivíduo.

"Tentei travar, mas não consegui”, sublinhou.

Na acusação, é referido que foi detetada a presença de cocaína no sangue, bem como uma taxa de alcoolemia de 1,64 gramas por litro.

O arguido estava inicialmente acusado de crime de homicídio qualificado.

