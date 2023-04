Defesa de Dani Alves entrega novo recurso para saída do jogador em liberdade

Os advogados de Dani Alves apresentaram esta quinta-feira um novo recurso a pedir a saída do jogador da prisão em liberdade condicional, avança a agência noticiosa espanhola EFE.

A defesa do brasileiro garante que as relações sexuais com a jovem de 23 anos numa discoteca em dezembro, em Barcelona, foram consensuais e alegam que as imagens de videovigilância do espaço comprovam.

Dani Alves, no início desta semana, admitiu pela primeira vez em tribunal que se envolveu sexualmente, com penetração, com a mulher, mas com a permissão da mesma.

Recorde-se que o lateral está preso desde 20 de janeiro.

