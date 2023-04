PSP identifica jovem que ameaçou colegas de atentado numa escola de Leiria

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Leiria identificou a jovem que ameaçou os colegas de um eventual atentado na manhã desta quinta-feira, no concelho de Leiria.

José Figueira, comandante distrital da PSP de Leiria, adiantou à agência Lusa que a força de segurança foi alertada pela escola para a publicação da mensagem nas redes sociais e das ameaças feitas pela menor, que alegava que iria realizar um ataque com recurso a armas.

"Não desvalorizamos nenhum tipo de notícia e temos vindo a acompanhar as notícias nas redes sociais sobre um eventual ataque em escolas, para assinalar os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos", disse o responsável.

A PSP realizou então uma busca domiciliária à casa da jovem, onde esta vive com a mãe.

"As paredes do seu quarto estão ilustradas com armas desenhadas feitas por si. Foram apreendidas uma arma de plástico (de brincar) e uma caixa de um revólver", disse José Figueira, esclarecendo que a jovem tem distúrbios mentais e está a ser acompanhada na pedopsiquiatria.

O comandante adiantou ainda que empenhou o seu efetivo junto às escolas para garantir a tranquilidade dos estabelecimentos de ensino, apesar de descartar o cenário de atentado.

Segundo os encarregados de educação, foram várias as crianças que hoje faltaram às aulas.

A PSP identificou ainda um jovem na sequência de amaeças que também surgiram nas redes sociais relativamente a uma eventual invasão de uma escola no concelho de Odivelas, em Lisboa.

