Instituto Politécnico do Porto suspende três professores suspeitos de assédio moral e sexual

A direção do Instituto Politécnico do Porto recebeu queixas de assédio sexual e moral que levaram à suspensão de três dos seus docentes, avança o Público.

As denuncias, feitas por várias alunas, foram remetidas à direção da instituição académica pelo provedor do Estudante, que por sua vez as recebeu através do Núcleo contra o Assédio da Escola Superior de Educação, formado por estudantes.

Segundo o Público, dois dos professores, em cursos ligados ao Desporto, são acusados de tocarem nos alunos de forma inapropriada, sob o pretexto de demonstrarem os exercícios. Ao terceiro docente, que fará parte de um centro de investigação da Escola Superior de Educação, é-lhe imputado assédio moral em contexto de sala de aula e trabalho académico.

Na sequência das denuncias, o Politécnico do Porto abriu processos disciplinares contra os três professores e comunicará os factos ao Ministério Público se assim se justificar, escreve o mesmo jornal.

Os comentários estão desactivados.