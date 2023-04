Dois feridos em acidente com carro sem seguro

Dois homens, de 26 e 36 anos, ficaram, ao início da tarde desta quinta-feira, feridos, quando um carro, que não tinha seguro, colidiu com outro por trás, em Milheirós, na Maia.

O alerta para o acidente foi dado pelas 13h33, escreve o Correio da Manhã.

Os dois feridos são o condutor do veículo, de 26 anos, e o passageiro.

No local, a socorrer os feridos, estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia, a equipa médica de emergência e reanimação do Hospital Pedro Hispano e Bombeiros de Pedrouços.

Depois de serem estabilizados, os feridos foram hospitalizados.

A PSP esteve no local e está agora a investigar as causas do acidente, que poderão incluir velocidade excessiva.

Os comentários estão desactivados.