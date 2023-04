D. José Ornelas foi a Roma mudar estatutos

D. José Ornelas queria ser reconduzido no cargo de presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) mas para aceitar os votos dos seus pares necessitava de alterar os estatutos que impediam o secretário da CEP de ser reconduzido depois de dois triénios, no caso em apreço o padre Manuel Barbosa. Para alterar os estatutos, D. José Ornelas deslocou-se ao Vaticano para receber a anuência da Santa Sé para modificar as regras. Assim, o artigo 17 dos estatutos da CEP passou a consagrar: «O cargo de Secretário da CEP será de um triénio, renovável». Curiosamente, o padre Manuel Barbosa já tinha sido reconduzido no cargo a título excecional, depois de dois mandatos seguidos, situação só permitida com o acordo da Santa Sé. Para que as situações excecionais não se tornassem regra, D. José Ornelas conseguiu a mudança da ‘lei’, permitindo ao mesmo tempo que o lugar possa no futuro ser desempenhado por um leigo. Reunidos em Fátima desde terça-feira, os bispos portugueses também usaram o seu tempo para discutir as questões dos abusos sexuais na Igreja, além do processo sinodal em curso. As questões sociais não ficaram de fora, e a CEP alertou o Governo para a situação ‘dramática’ em que estão milhares de famílias, pedindo medidas estruturantes para enfrentar o problema.

