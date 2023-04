Boaventura. Mulher 'inibia' queixas das vítimas

A presença de Maria Irene Ramalho, mulher de Boaventura de Sousa Santos, na Comissão de Ética do CES inibia naturalmente as vítimas do professor de apresentarem queixa por assédio. As investigadoras que denunciaram o caso, em declarações ao Nascer do SOL, dizem-se confiantes de que processo de inquérito vai decorrer de forma limpa daqui para a frente.





Os factos de alegada conduta menos ética mencionados nunca foram apresentados aos órgãos do CES», disse o então diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos, ao Diário de Notícias (DN). Tal aconteceu depois de a obra Sexual Misconduct in Academia (’Má Conduta Sexual na Academia’, em português) ter sido lançada em março, no Reino Unido, pela prestigiada editora académica Routledge.

Mas os aconselhamentos do professor para que as vítimas recorressem aos canais internos do CES para se queixarem levantavam um problema. O único destino para onde as denúncias poderiam ser encaminhadas seria a Comissão de Ética do CES, criada em 2017; acontece que desta Comissão fazia parte a mulher de Boaventura de Sousa Santos, Maria Irene Ramalho.

Tal facto era naturalmente inibidor de qualquer queixa conta Boaventura. Uma fonte da faculdade contactada pelo Nascer do SOL garante que conhece «uma mulher que se sentiu retraída e não se queixou». E adianta. «Como ela deve haver outras. Isso seria impensável!».

