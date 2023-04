"Se Félix voltar, será bem recebido", diz Presidente do Atlético de Madrid

O presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, deu uma entrevista ao programa El Larguero e falou sobre João Félix, que foi emprestado ao Chelsea em janeiro, depois de três anos no Atlético de Madrid.

"O João tinha muita pressão, é uma estrela, mas aqui não teve a sorte de demonstrá-lo", lamentou Cerezo.

Acrescentando que o português "vai ser um grande jogador e não num futuro muito distante".

O empréstimo de Félix é até ao final da época, mas o presidente dos ‘colchoneros’ admite que o jogador poderá permanecer em Londres.

"Não vale a pena antecipar as coisas. O Chelsea é uma equipa grande e poderá contar com ele. Se voltar, será bem recebido, terá lugar na equipa. Não se pode descartar nada no futebol, as surpresas podem acontecer", concluiu.

