Chuvas torrenciais em Luanda fazem seis mortos e deixam cinco mil casas inundadas

As mais recentes chuvas intensas que caíram na capital de Angola, Luanda, provocaram seis vítimas mortais, cinco feridos, dois desaparecidos e a inundação de mais de cinco mil residências, anunciou esta sexta-feira o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do país.

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, Faustino Minguês, as mortes foram registadas nos municípios de Belas (2), Talatona (2) e Viana (1), acrescentando ainda que que 5.197 habitações ficaram inundadas, 27 outras destruídas, afetando 5.294 famílias, que perfaz o total de 26.120 pessoas.

Os dados referentes às chuvas que caíram na quarta e na quinta-feira sobre a capital angolana, Luanda, indicam também a queda de 32 árvores, a inundação de oito escolas, de três postos de saúde e a destruição de dois postos de eletricidade de média tensão.

"As atualizações continuarão a ser feitas porque até ao preciso momento estamos ainda no terreno a trabalhar e esses números poderão sofrer alteração em função do trabalho que ainda está a ser feito", disse Faustino Minguês.

Estes acontecimentos foram reportados um dia depois de uma fonte do instituto meteorológico angolano ter alertado que as chuvas em Luanda duplicaram este ano comparativamente a igual período anterior e a capital angolana deve continuar a registar forte precipitação nos próximos dias, por vezes acompanhada de ventos fortes e trovoadas.

