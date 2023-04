Corpo encontrado a boiar no mar em Vila do Bispo

O alerta foi dado por um pescador por volta das 7h, e foram prontamente acionados os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e da Estação Salva-vidas de Sagres.





O corpo de um homem foi encontrado a boiar, esta sexta-feira, junto à praia do Martinhal, em Sagres, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte o corpo está em avançado estado de decomposição, por isso vai ser sujeito a exames periciais para ser identificado.

As autoridades acreditam que pode se tratar do cidadão norte-americano, de 27 anos, desaparecido há duas semanas numa praia de Vila do Bispo.

O corpo foi retirado do mar e transportado até ao Porto da Baleeira, em Sagres. Posteriormente foi levado pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para o Gabinete Médico-Legal de Portimão.

