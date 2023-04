Manuel Pizarro diz que "não há motivos de preocupação clínica" sobre dois casos de Lepra em Portugal

"Ao contrário do imaginário que as pessoas têm, a lepra não tem grande risco de contagiosidade", afirmou o governante.





O ministro da Saúde garantiu, esta sexta-feira, que "não há motivos de preocupação clínica" sobre os dois casos de Lepra registados, recentemente, em Portugal.

"Os casos estão a ser acompanhados com absoluta normalidade e as autoridades estão a tentar identificar se na origem dessas pessoas, vieram outras que tenham a doença. Não há nenhum motivo de alarme", sublinhou Manuel Pizarro em Matosinhos, e reiterou: "Não há motivos de preocupação clínica".

"Ao contrário do imaginário que as pessoas têm, a lepra não tem grande risco de contagiosidade", sublinhou o governante, acrescentando que "nestas circunstâncias são sempre emitidas recomendações e chamadas de atenção" aos profissionais de saúde.

"Foi possível quer no contexto clínico, quer no contexto das autoridades de saúde pública a identificação e acompanhamento dos casos. Temos de compreender que no mundo moderno, com a globalização e facilidade das pessoas se deslocarem de um sítio para o outro, que vai haver doenças que não estávamos habituados a ver na nossa sociedade a aparecerem", esclareceu ainda o ministro.

Recorde-se que a Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou, na quinta-feira, que entre março e abril foram reportados no nosso país dois casos importados de lepra, com origem no Brasil. Doença terá sido notificada no Porto e na Madeira.

