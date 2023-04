Benfica faz participação ao Conselho de Disciplina devido a editorial de Pinto da Costa

O presidente do FC Porto assinou o editorial do clube, onde afirma que “se imperar a verdade desportiva”, o FC Porto será campeão.





O Benfica revelou nesta sexta-feira que fez uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência das declarações de Pinto da Costa que, segundo os encarnados, “visam condicionar as arbitragens neste final de Campeonato”.

“Com esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano”, lê-se no texto de Pinto da Costa.

O Benfica reagiu ao editorial num comunicado: “O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do Presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de Campeonato e que, não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica."

