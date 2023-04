Polícia mata suspeito de assassínio de 10 pessoas na África do Sul

A polícia sul-africana matou um homem suspeito de envolvimento no assassínio de 10 pessoas em Pietermaritzburg, sudeste da África do Sul, durante um tiroteio próximo do local do crime.

No incidente, que ocorreu numa casa próxima ao local onde foram mortas a tiro 10 pessoas da mesma família nas primeiras horas de hoje, a polícia deteve duas pessoas, avançou à imprensa o ministro da Polícia, Bheki Cele.

"A polícia foi ao local e havia quatro pessoas do lado de fora. Ao avistarem os polícias, trocaram tiros e os polícias responderam, matando um [suspeito], ferindo outro que foi preso e outro suspeito foi preso ileso, um outro fugiu", explicou.

O governante sul-africano referiu, após visitar o local do crime, que o suspeito baleado mortalmente era procurado pela polícia por vários crimes. As autoridades apreenderam três armas de fogo, salientou.

Pelo menos 10 pessoas da mesma família foram mortas a tiro cerca das 02:00 locais, em Pietermaritzburg, a capital e segunda maior cidade da província de KwaZulu-Natal, litoral sudeste da África do Sul, anunciou o porta-voz provincial da polícia.

Jay Naicker explicou que os homens armados conseguiram fugir "minutos antes" de a polícia chegar ao local, acrescentando que "encontrou os corpos de 10 vítimas, com idades entre os 15 e os 63 anos, sendo sete do sexo feminino e três do sexo masculino" e que "todos morreram de ferimentos causados por munições de arma de fogo".

"Uma testemunha relatou que dois homens armados entraram na casa e abriram fogo indiscriminadamente contras as pessoas, fugindo de imediato", avançou.

Desconhece-se o motivo do crime.

Trata-se do segundo assassínio em massa registado esta semana na província litoral sul-africana de KwaZulu-Natal, segundo as autoridades sul-africanas.

Na quinta-feira, quatro pessoas foram baleadas mortalmente, também em sua casa, no subúrbio de KwaMashu, norte da cidade portuária de Durban.

