1º filme feito no espaço

O primeiro filme de ficção gravado no espaço estreou na quinta-feira, dia 20 de abril, nos cinemas russos. Intitulado Vizov - em português, ‘O Desafio’ - a obra simboliza a corrida espacial entre Moscovo e Washington, que se estende há várias décadas.

O filme conta a história de uma cirurgiã enviada à Estação Espacial Internacional (ISS) para operar um cosmonauta ferido. Para as filmagens, uma atriz e um realizador foram enviados à estação espacial em outubro de 2021, onde permaneceram durante 12 dias.

Segundo o The Guardian, o projeto foi realizado com uma enorme rapidez, com o objetivo de se antecipar a uma iniciativa americana liderada por Tom Cruise. E claro que a conquista se tornou motivo de orgulho para Moscovo, «no contexto da tensão crescente no palco internacional com Washington, que remete aos tempos da Guerra Fria».

O Presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o filme, dizendo: «Somos os primeiros a realizar uma longa-metragem em órbita, a bordo de uma nave. Mais uma vez, somos os primeiros», reforçou. Recorde-se que a União Soviética foi pioneira nas viagens espaciais e a missão da equipa de filmagens foi adicionada a uma longa lista de inovações para a indústria espacial russa após vários contratempos, incluindo lançamentos mal sucedidos.

Escreve o jornal britânico, que o responsável pelo filme, Klim Shipenko, de 39 anos, trouxe 30 horas de filmagem, 50 minutos dos quais foram utilizados na montagem final. A atriz Iulia Peresild e o realizador Shipenko passaram por um treino de quatro meses antes de irem para o espaço na Soyuz, acompanhados por um cosmonauta. As sequências foram filmadas no módulo russo da ISS e contaram com aparições de três cosmonautas russos.

«Somos todos fãs de Gravidade» - filme americano com a temática espacial, lançado em 2013 -, disse Konstantin Ernst, chefe do canal de televisão Pervy Kanal. «Mas o nosso Vizov, rodado em gravidade zero real, mostra que foram apenas efeitos especiais no filme americano», acrescentou. O filme foi co-produzido pela agência espacial russa Roscosmos e pelo Pervy Kanal.

