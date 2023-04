Ator com síndrome de Down protagonista em série da Disney

‘Peter Pan & Wendy’, que estreia na Disney+no dia 28 de abril é a 1º produção da Disney a incluir um ator com síndrome de Down nos papéis principais.





A notícia tem-se espalhado pelo mundo, com as redes sociais a aplaudir a escolha. Noah Matthews Matofsky, de 15 anos, vai ser o primeiro ator com com síndrome de Down, a integrar um papel importante na Disney, no novo filme da Disney+, Peter Pan & Wendy, que estreia a 28 de abril na plataforma de streaming. O jovem britânico interpretará Slightly, o líder dos Meninos Perdidos da Terra do Nunca.

Segundo o The Sun, Noah recebeu há dois anos a notícia de que o papel era seu. O jovem estava registado na agência de talentos inclusiva Zebedee. Foi através dela que soube que a Disney estava a recrutar atores para o casting de um filme. Noah enviou um vídeo seu, e mais tarde foi contactado pelo realizador, David Lowery. Depois disso, passou seis meses no Canadá em filmagens. «Tive muitas falas para aprender muito rapidamente, mas foi emocionante e eu gostei mesmo muito», afirmou o ator. «Foi uma experiência incrível», acrescentou ao jornal britânico.

Escreve a mesma publicação que, numa das gravações, o ator Jude Law, que interpreta o papel do Capitão Gancho, concedeu a Noah e a todas as crianças que participaram no filme um dia «especial», contratando uma carrinha de gelados para as filmagens.

De acordo com o The Sun, o ator quer provar que a síndrome de Down «não é nenhum impedimento para alguém realizar os seus objetivos».

