Explosão de bilha de gás numa casa em Fafe faz dois feridos graves

Vítima mais nova ficou com 80% do corpo queimado.





Uma explosão de uma bilha de gás numa casa em Fafe, no distrito de Braga, fez dois feridos graves, um deles ficou com 80% do corpo queimado, e um ligeiro, este sábado de madrugada.

Os três feridos são um casal, na casa dos 60 anos, e o filho, de 30 anos, este último em estado mais grave, que viviam na casa que ficou inabitável.

Fonte dos bombeiros de Fafe, citado pela agência Lusa, adiantou que “a senhora chegou a estar presa nos escombros” e que a casa “ficou toda destruída”.

O ferido mais grave, o homem de 30 anos, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, com 80% do corpo queimado, enquanto mãe e pai foram para o Hospital de Guimarães.

O alerta foi dado às 03h44 e as autoridades estão a investigar o incidente e a avaliar as condições das habitações vizinhas.

Os comentários estão desactivados.