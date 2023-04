Já foram entregues mais de 2,5 milhões de declarações de IRS

As Finanças já receberam quase 2,7 milhões de declarações de IRS desde o início do mês, quando começou o prazo que se prolonga a até 30 de junho.

No total, segundo dados do Portal das Finanças, até à 01:00 horas deste sábado foram submetidas 2.682.014 declarações, o que corresponde a cerca de metade das que foram entregues no ano passado.

A grande maioria, mais de dois milhões, diz respeito a contribuintes que declararam apenas rendimentos de trabalho dependente e/ou de pensões em 2022.

