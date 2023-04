Brasil e Portugal "deploram" "anexação" de território ucraniano pela Rússia

Os governos brasileiro e português assinaram, este sábado, uma Declaração Conjunta, no final da XIII Cimeira Luso Brasileira, onde é abordada a guerra na Ucrânia.

"Os chefes de Governo enfatizaram o seu compromisso com o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e a resolução pacífica de conflitos. Deploraram a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e a anexação de partes do seu território como violações do direito internacional", lê-se no texto, partilhado ainda antes da conferência de imprensa com António Costa e Lula da Silva

Na mesma declaração, os dois países sublinham a “necessidade de promover uma paz justa e duradoura" e lamentam “a perda de vidas humanas e a destruição da infraestrutura civil, bem como o imenso sofrimento humano e o agravamento das vulnerabilidades da economia mundial causados pela guerra".

Os efeitos globais do conflito foram também motivo de preocupação expressa na declaração, nomeadamente a segurança alimentar e energética, tendo os dois países convergido “no apoio ao pleno funcionamento da Iniciativa de cereais do Mar Negro".

