Sismo de magnitude 7,3 atinge Nova Zelândia

Um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, o norte da Nova Zelândia. Um alerta de risco de tsunami foi emitido.

De acordo com a imprensa internacional, que cita o instituto geológico dos Estados Unidos, o abalo deu-se pelas 12h41 (1h41, em Lisboa), a 33 quilómetros de profundidade.

As localidades mais próximas do epicentro do sismo são Hicks Bay, localizada a cerca de 910 quilómetros, e Whangarei, a 964 quilómetros de distância.

O serviço de alerta de tsunami do Pacífico emitiu um alerta sobre o potencial risco de tsunami para as "costas localizadas até 300 quilómetros do epicentro do sismo".

