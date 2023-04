24 de abril 2023 às 13:45

Lula quer Brasil como "protagonista internacional"

"O Brasil está de volta para ser protagonista internacional é, por isso, eu estou a dedicar-me inclusive em tentar parar de falar em guerra e construir a paz para que a humanidade possa viver melhor", afirmou o chefe de Estado brasileiro num discurso de mais de 20 minutos no Fórum Empresarial Portugal - Brasil a decorrer em Matosinhos, no distrito do Porto.