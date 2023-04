"Vamos acabar o trabalho". Biden anuncia oficialmente recandidatura à presidência

Joe Biden anunciou oficialmente a sua recandidatura à presidência dos EUA: "Vamos acabar o trabalho", escreveu, esta terça-feira, no Twitter.

"Todas as gerações têm um momento em que tiveram de defender a democracia. Para defender as suas liberdades fundamentais. Acredito que este é o nosso. É por isso que me estou a candidatar à reeleição como Presidente dos Estados Unidos. Juntem-se a nós", lê-se no tweet de Biden.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly