Temperaturas podem atingir os 37ºC na quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quarta-feira, os concelhos de São Brás de Alportel e Tavira em perigo máximo de incêndio rural.

Os termómetros irão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Bragança) os 33 (em Beja).

Além dos dois concelhos de Faro, o IPMA colocou também os concelhos de Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, Alcoutim e Castro Marim (Faro) em perigo muito elevado de incêndio.

Por sua vez, mais de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Beja e Faro estão em perigo elevado de incêndio.

O ponto alto desta semana será na quinta-feira, de acordo com as previsões do IPMA, que prevê, "no interior da região Sul, Ribatejo e Beira Baixa, temperaturas de 33 e 35°C, podendo muito localmente atingir 37°C".

