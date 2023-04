Barco com mais de 1600 civis em fuga do Sudão chega à Arábia Saudita

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da arábia saudita, os refugiados foram "transportados por um dos navios do Reino, e o Reino fez questão de satisfazer todas as necessidades básicas dos cidadãos estrangeiros".





Chegou à Arábia Saudita, esta quarta-feira, um barco em fuga dos combates que estão a acontecer nos últimos dias no Sudão, com um total de 1687 civis.

A nota diz ainda que treze dos civis eram sauditas, havendo entre as restantes pessoas do do Médio Oriente, África, Europa, Ásia, América do Norte e América Central, de acordo com a mesma nota.

