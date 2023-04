Presidente da UEFA admite jogos da Liga dos Campeões nos Estados Unidos

Ceferin falou ainda da sua preocupação com a competitividade dos clubes europeus.





Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, admite que futuros jogos da Liga dos Campeões podem ser disputados nos EUA, e até mesmo uma final da competição em Nova Iorque.

“Já falámos sobre isso. Este ano, a final é em Istambul. Em 2024 é em Londres e em 2025 é em Munique. Depois disso, veremos. Se é possível? É possível, é possível”, disse o dirigente do organismo que rege o futebol europeu numa entrevista para o podcast norte-americano Men In Blazers.

Sublinhando que o futebol é muito popular nos Estados Unidos, um mercado promissor e importante para o futuro, Ceferin falou ainda da sua preocupação com a competitividade dos clubes europeus.

“No futuro teremos de pensar seriamente num limite salarial. Se os orçamentos subirem muito, o nosso equilíbrio competitivo será um problema. Se houver cinco clubes que ganham sempre, deixa de fazer sentido. Tem de haver um acordo coletivo entre todas as equipas e a UEFA. Quanto tempo vai demorar até que isso aconteça? Espero que isso aconteça o mais rapidamente possível. Já começámos a falar sobre isso. Agora temos uma regra em que a partir de 2024 só se pode gastar em salários e transferências até 70 por cento das receitas. Mas não chega, porque se as receitas forem de 5 mil milhões, 70 por cento é muito. Este é o futuro e não tenho medo do poder que os donos dos clubes poderosos possam ter”, garantiu.

