Pelo menos 10 polícias mortos em ataque de rebeldes maoístas na Índia

O ministro da Saúde do Estado de Chhattisgargh, T.S. Singh Deo, afirmou que os atacantes tinham como alvo os polícias que estavam a montar acampamentos no distrito de Bastar com o objetivo de expulsar os rebeldes do local.