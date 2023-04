Bolsonaro está a ser ouvido pela polícia sobre insurreição em Brasília

O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi esta quarta-feira ouvido pela Polícia Federal sobre o seu envolvimento nos ataques realizados por apoiantes às sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro, em Brasília, com os seus apoiantes a invadirem e a vandalizarem as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto.

Um juiz do Supremo Tribunal Federal tinha ordenado, em meados de abril, a audição de Bolsonaro, contudo, este encontrava-se em Orlando, nos Estados Unidos, tendo apenas regressado no final de março, após três meses neste país.

Bolsonaro sempre negou o seu envolvimento na tentativa de golpe perpetrada por apoiantes seus uma semana após a posse do atual chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios para tentar derrubar o novo Governo.

A justiça brasileira investiga Bolsonaro para esclarecer se teve participação na instigação dos atos golpistas, e também estão a ser investigados funcionários públicos e outras autoridades suspeitas de omissão ou de facilitação dos ataques.

O ex-Presidente chegou, na manhã de quarta-feira, às instalações da Polícia Federal, em Brasília, num veículo com vidros escuros e não fez qualquer comentário à imprensa.

Os comentários estão desactivados.