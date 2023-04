Lucro do Santander Totta sobe 20% para 185,9 milhões no 1.º trimestre

O Santander Totta registou um lucro líquido de 185,9 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, um aumento de 19,6% face aos 155,4 milhões registados no período homólogo.

Nos três primeiros meses do ano, alcançámos um resultado líquido de 186 milhões de euros e continuámos a apresentar indicadores robustos, que reforçam a nossa solidez de balanço e a nossa capacidade de apoiar a economia, as empresas e as famílias em Portugal", disse Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do banco. Mas lembra ainda que este período “foi marcado pela subida das taxas de juro e pelo aumento da remuneração dos depósitos, que teve naturalmente impacto” na sua atividade.

A instituição financeira refere também que "continua a incrementar a sua base de clientes, com um crescimento homólogo de mais de 70 mil novos clientes de banco principal e de 118 mil de clientes digitais, alavancado no processo de transformação comercial e digital".

"Este crescimento impulsionou um incremento em 19% das compras efetuadas através de cartões emitidos pelo Santander e um crescimento de 5% nos levantamentos de dinheiro e de 85% no pagamento de serviços através de cartões", pode ler-se.

O crédito a clientes ascendeu a 42,6 mil milhões de euros, uma redução de 2,2% face ao valor do mesmo período de 2022, dinâmica largamente explicada pela amortização antecipada de créditos a empresas.

A carteira de crédito hipotecário, no montante de 22,7 mil milhões de euros, registou um crescimento homólogo de 1,8%.

Os comentários estão desactivados.