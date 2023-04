Haaland estabelece novo recorde na Premier League

O Manchester City venceu na noite de quarta-feira o Arsenal por 4-1 e com dois jogos a menos, está apenas a dois pontos do primeiro lugar, ocupado pela equipa de Mikel Arteta.





Erling Haaland é agora o jogador com mais golos marcados, 33, em 38 jornadas na Premier League, ultrapassando Salah do Liverpool, com 32 golos na época 2017/18, estabelecendo assim um novo recorde na Liga Inglesa.

O norueguês conta já com 49 golos em 43 jogos de todas as competições e oito assistências. O jovem, de 22 anos, fica a dois golos de superar as marcas de Cole e Shearer, que marcaram 34 cada em 42 jornadas.

