27 de abril 2023 às 11:30

China pede para não "provocarem" Coreia do Norte

O aviso chega após uma cimeira em Washington, que juntou os líderes da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e dos Estados Unidos, Joe Biden, onde o norte-americano alertou que o "lançamento de um ataque nuclear pela Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou os seus aliados (...) significaria o fim do regime norte-coreano".