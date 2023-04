Detidas três pessoas por crimes de detenção de arma proibida e tráfico de drogas

A Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação pelo crime de tentativa de homicídio, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, na zona de Vila Nova de Famalicão, deu cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e cinco de busca em veículos, que resultou na detenção, em flagrante delito, de dois homens e uma mulher, pelos crimes de detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

Os crimes da investigação ocorreram na tarde de 30 de janeiro deste ano, na via pública, junto à residência dos intervenientes. “Aí, após um desentendimento alegadamente motivado por questões relacionadas com tráfico de droga, ocorreram disparos, com armas de caça, entre os contendores e familiares de que resultaram ferimentos num deles bem como numa funcionária de um estabelecimento próximo”, explicou a PJ em comunicado.

Foram apreendidas quatro espingardas caçadeiras, três pistolas calibre 6,35 mm, centenas de cartuchos e munições, e também cocaína para 95 doses.

Dois dos detidos, um homem com 39 anos e uma mulher de 29 anos, foram, por determinação da autoridade judiciária, libertados, enquanto o terceiro, um homem de 31 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.

