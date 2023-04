Portugal vai ter este ano 432 bandeiras azuis

Há mais uma Bandeira Azul do que no ano passado.





Portugal tem, este ano, um total de 423 bandeiras azuis, distribuídas entre 394 praias, 17 a marinas e 21 a embarcações, anunciou esta quinta-feira a Associação Bandeira Azul.

De acordo com a associação, há mais uma Bandeira Azul do que no ano passado.

Assim, das praias galardoadas, 347 são costeiras (mais 4 do que no ano passado) e 47 no interior (menos 3 do que no passado), sendo 9 o total de praias novas com Bandeira Azul, 4 reentradas e 12 saídas.

No que diz respeito às regiões, o norte de Portugal é quem lidera, 87 praias galardoadas (mais 5 do que no ano passado).

O Centro terá 48 bandeiras em 47 praias, na região de Lisboa e Vale do Tejo são 76 as que terão Bandeira Azul, das quais 62 são costeiras e 14 no interior, no Alentejo são 39 as praias galardoadas e, no Algarve, são 85 as praias com Bandeira Azul, todas costeiras.

Por sua vez, nos Açores, são 44 praias (mais duas do que no ano passado) e na Madeira há 16 bandeiras azuis.

