John Mayall & The Bluesbreakers feat. Eric Clapton

John Mayall - piano, orgão, harmónica e vozes

Eric Clapton - guitarra e vozes

John McVie - guitarra baixo

Hughie Flint - bateria



por Telmo Marques

De novo ao redor dos blues, este é para mim, talvez o melhor álbum de blues branco de sempre.

Quando se conjugam músicos do calibre dos acima mencionados, aparentemente, tudo se encaixa, tornando-se imediatamente muito mais fácil.



Todo o álbum é uma ode aos blues, aqui cantados e tocados por quatro excelsos músicos britânicos, mas com raízes nos blues de Chicago, o que eleva este álbum a um patamar dificilmente alcançável no que à música diz respeito.



Este foi o primeiro álbum com Eric Clapton no total comando da guitarra, se nos esquecermos do ano e meio em que pertenceu aos Yardbirds, que alguns anos volvidos, seriam aquela pequena agremiação chamada Led Zeppelin...!!!



A meio caminho entre a passagem de Clapton pelos Yardbirds e a formação dos Cream, este álbum apresentou-nos um novo herói da guitarra, com uma série de standards bluesianos, despojados de qualquer artifício, contando com alguns originais de Mayall bem como uma composição de Mayall/Clapton, que o fizeram estender-se na linguagem bluesiana pela primeira vez em estúdio.

Incrível sequer atrevemos-nos a pensar que este álbum tem já quase 60 anos...!!!



Este álbum, foi o culminar de um ano de muito sucesso de Mayall e Clapton, numa criação de blues totalmente renovada, com sons muito próximos das atuações ao vivo do grupo, e sem comprometer minimamente o arranjo original, sendo que o crédito aqui tem que seguir para o produtor Mike Vernon, pela pureza e simplicidade do disco a nível sonoro.



Mas não nos enganemos. Este álbum é muito mais Eric Clapton do que propriamente John Mayall. Apesar de cantar apenas um tema, uma cover de "Ramblin' on my Mind" de Robert Johnson, os solos na sua Gibson Les Paul dominam completamente todas as faixas.

Uma autêntica escola dos blues, John Mayall & The Bluesbreakers eram totalmente reverenciados, contando nas suas fileiras com músicos que viriam a tornar-se bastante conhecidos, como Peter Green e John McVie (Fleetwood Mac), Mick Taylor (Rolling Stones), etc...



Refiro igualmente que possuo apenas o álbum em mono, não tendo chegado nunca a ouvi-lo em Dolby, e muito menos em surround...!



Se este álbum for a vossa introdução a Eric Clapton, recomendo o instrumental "Hideaway" de Freddie King, que Clapton executa aqui com uma mestria desmesurada, tornando-o num tema completamente seu.

Uma autêntica obra prima...!!!



