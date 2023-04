27 de abril 2023 às 15:51

Câmara de Vila Real alvo de buscas por denúncia sobre empresa municipal

Em comunicado, a autarquia – presidida por Rui Santos (PS) – informa que, "no âmbito de uma investigação referente a uma denúncia sobre eventuais irregularidades processuais aquando da eleição do presidente do conselho de administração da empresa municipal Vila Real Social, o município de Vila Real foi hoje alvo de buscas por parte da PJ".