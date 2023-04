Morreu o apresentador norte-americano Jerry Springer, aos 79 anos, em casa, no estado de Chicago

A informação foi avançada pela família ao órgão TMZ.

Num comunicado enviado à BBC News, o amigo Jene Galvin descreveu o apresentador como "insubstituível".

"A capacidade de Jerry para se relacionar com as pessoas foi o cerne do seu sucesso em tudo o que tentou, quer fosse na política, na rádio ou simplesmente a brincar com as pessoas na rua que queriam uma fotografia ou uma palavra. É insubstituível e a sua perda dói imenso, mas as recordações do seu intelecto, coração e humor perdurarão", disse.

Jerry Spinger ficou conhecido por apresentar um talk show em nome próprio, que foi levado a cabo durante quase três décadas.

A causa da morte não foi revelada mas sabe-se que o apresentador lutava contra um cancro do pâncreas.

Os comentários estão desactivados.