27 de abril 2023 às 18:52

Partidos de centro-direita formam coligação para eleições na Polónia

O secretário-geral do PSL (Partido dos Agricultores Polacos), Wladislaw Kosiniak-Kamysz, e o dirigente do movimento Polónia 2050, Szymon Holownia, afirmaram, esta quinta-feira, que vão formar "uma terceira via para quem não acredita no bipartidarismo que fratura a Polónia"..