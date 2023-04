por Felícia Cabrita e Vítor Rainho

Manuel Soares representa cerca de 2300 juízes, vai no segundo mandado à frente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), e está morto para passar a pasta a outro. É já no próximo ano mas o juiz mantém-se fiel à máxima com que entrou nestas lides: a mudança. Não teme as palavras, utiliza uma linguagem clara e não hesita nas respostas, acabando por atingir tanto políticos como magistrados. Sobre haver uma Justiça para ricos e outra para pobres, diz que a lei é igual só que uns conseguem, por terem dinheiro, descortinar um ‘parafuso mal apertado’ e dessa forma adiar ou mesmo fazer prescrever processos. Sobre as críticas que o comum dos mortais faz sobre as notícias de que há indivíduos presos mais de 25 vezes, mas nunca ficam em prisão preventiva dá o exemplo do rei dos catalisadores: «A pena máxima para esse tipo de crime não ultrapassa os três anos, logo não podia haver prisão preventiva». Aqui fica o retrato de um homem que gosta de tocar harmónica no grupo de juízes.

Sabe quem é a ministra da Justiça? Eu tenho de ir ao Google para relembrar…

(risos...) Já ouvi falar. Não sei o que se passa com a senhora, porque não se mexe.

Como analisa este ano de mandato da ministra Catarina Sarmento e Castro?

Quando anunciou um conjunto de medidas, na abertura do ano judicial de 2021, fez-me supor que iria ser uma ministra reformista. Admitindo que há uma crise da Justiça, e eu até penso que há, na altura achei que o Governo tinha todas as condições (maioria absoluta, dinheiro…) para avançar com uma reforma. Além disso, do outro lado há um conjunto de protagonistas, nomeadamente os juízes, com abertura para a discussão de todas as reformas, sem tabus. Passado um ano, acho que a ministra não é reformista e o Governo não quer mexer na Justiça.

Mas tem contactos regulares com a ministra?

Sim e as relações são afáveis, mas o mais importante era sermos chamados a contribuir com ideias, projetos e opiniões sobre mudanças que estivessem em estudo. Isso aconteceu apenas uma vez, a propósito da arbitragem. À exceção do pacote dos tribunais administrativos, que a ministra já anunciou e está em fase de aprovação, ainda não vi nada de extraordinário. Pela nossa parte, criámos um grupo de trabalho que fez um levantamento daquilo que nos parecem ser as áreas problemáticas e avançou com pistas de solução. Foi um trabalho que demorou um ano e meio e deu origem ao um livro Mudar a Justiça Penal - Linhas de Reforma do Processo Penal. Estou convencido que nunca se fez um trabalho de levantamento tão profundo e que abarca todas as áreas. Está aqui, para ser discutido por quem quiser. Pedimos audiências aos partidos políticos, aos grupos parlamentares, à ministra da Justiça, aos interlocutores da Justiça. O Presidente da República, no recente congresso dos juízes, foi o primeiro a receber este trabalho e iniciámos esta semana essa ronda de encontros com os grupos parlamentares. O Presidente disse que seria inaceitável e ‘imperdoável’ que o poder político não olhasse para este trabalho com interesse.

Acredita que Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá abrir os olhos ao poder político?

Não, não acredito. Acho que não há vontade política e o conhecimento também não abunda. Além disso, há um grau de desconfiança muito grande. A classe política olha para as magistraturas como se fossemos todos corporativos, gente que só pensa nos seus direitos e que, quando propõe alguma reforma, é só a pensar nos seus interesses. Também devo dizer que acho que há alguma desconfiança dos juízes e dos procuradores em relação à classe política, porque a tendência é achar que os políticos não querem mudar nada porque se querem proteger. É que, quando o estado de Direito lhes bate à porta, eles já não gostam muito do estado de Direito. Portanto, com estas desconfianças, o panorama não é fácil. Se tivéssemos uma sociedade mais crítica e exigente e uma classe política mais desligada dos interesses dos partidos e próxima dos interesses de cidadania, o que seria normal era que houvesse um esforço no âmbito da Assembleia da República para criar uma comissão que, durante um ano ou dois, olhasse para os reais problemas da Justiça, os identificasse e apresentasse soluções! Mas é muito difícil conseguir-se sentar à mesma mesa o PS e o PSD para discutirem seriamente um assunto, por mais importante que seja. O interesse e a perspetiva de ganho eleitoral leva sempre a que os partidos sejam mais dados a encontrar controvérsias do que a encontrar pontos de consenso. E, quando tocam na lei, a maior parte das vezes é para piorar ainda mais a vida à Justiça.

