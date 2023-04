Japão vai levantar todas as restrições contra a covid-19

Segundo o porta-voz do Governo, Hirokazu Matsuno, a única coisa que se vai manter é a exigência de um teste à chegada ao Japão para aqueles que tenham sintomas consistentes com os da covid-19, tais como febre alta.





O Japão revelou que vai levantar todas as restrições fronteiriças adotadas para prevenir a propagação da covid-19, uma medida que vai entrar em vigor este sábado.

Nestes levantamentos estão também incluídas as exigências de apresentar um certificado de vacinação ou teste PCR antes de viajar, uma vez que, neste país, todos os viajantes que chegam ainda são obrigados a apresentar um certificado de vacinação contra a covid-19 no momento do embarque.

Isto inclui a necessidade de apresentar uma dose inicial e uma dose de reforço ou, no caso de não estarem vacinados, um teste PCR negativo para a doença realizada nas 72 horas anteriores à viagem.

Segundo o porta-voz do Governo, Hirokazu Matsuno, a única coisa que se vai manter é a exigência de um teste à chegada ao Japão para aqueles que tenham sintomas consistentes com os da covid-19, tais como febre alta.

O Japão pretendia levantar estas restrições a 8 de Maio de forma a coincidir com a reclassificação nacional da covid equiparando-a à gripe, no entanto o Governo decidiu antecipar esta medida de forma a coincidir com o período de férias da Semana Dourada, que começa no sábado e que se prolonga até 7 de maio.

