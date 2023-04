Morreram 23 soldados em ataque terrorista no Burkina Faso

O ataque aconteceu durante a madrugada, em Ouagurou, na província de Gourma, no leste do Burkina Faso, um país frequentemente assolado por atentados terroristas, desde abril de 2015, normalmente perpetrados por grupos ligados à al-Qaida ou associados ao Estado Islâmico.





Um ataque terrorista contra um destacamento militar na província de Gourma, no leste do Burkina Faso, provocou a morte de, pelo menos, 23 soldados, tendo também deixado doze feridos.

"Durante os combates, que foram particularmente intensos, os soldados do destacamento provaram uma determinação notável face a um inimigo que surgiu em maior número, e conseguiram neutralizar pelo menos 40 terroristas antes da chegada de reforços", revelou o Exército, em comunicado.

"Lamentavelmente, 33 dos nossos soldados caíram com as armas na mão, enquanto outros 12 ficaram feridos, a chegada dos reforços permitiu retirar os feridos que estão nesta altura a ser tratados nos serviços de saúde", lamentam as forças armadas.

O ataque aconteceu durante a madrugada, em Ouagurou, na província de Gourma, no leste do Burkina Faso, um país frequentemente assolado por atentados terroristas, desde abril de 2015, normalmente perpetrados por grupos ligados à al-Qaida ou associados ao Estado Islâmico.

Estes ataques já levaram à deslocação forçada de pelo menos dois milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo Governo.

Para além do terrorismo, o Burkina Faso enfrenta ainda uma grande instabilidade política. No ano passado, foi alvo de dois golpes de Estado, um em 24 de janeiro, liderado pelo tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, e outro em 30 de setembro, pelo capitão Ibrahim Traoré.

Ambos os golpes de estado foram motivados pelo descontentamento da população com a incapacidade de combater os terroristas.

