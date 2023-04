Casa à(s) Costa(s)” nas mãos do Professor Marcelo

por Fernando Camelo de Almeida

Depois de o País assistir ao justo descontentamento generalizado dos Professores.

Depois de o País assistir à falta de sensibilidade do Ministro da Educação para as medidas que se impõem tomar para devolver aos docentes a dignidade e o respeito que nunca deviam ter perdido.

Depois de o País ouvir o 1º Ministro anunciar que ia acabar com o tormento dos Professores com a “casa às costas”.

Depois das negociações falhadas entre o Ministério da Educação e sindicatos.

Depois de todos vermos a desmotivação e revolta espelhada no rosto de milhares de Professores de todo o País.

Depois de tantos Encarregados de Educação e Alunos demonstrarem solidariedade com os Docentes.

Agora, o governo passou para as mãos do Presidente da República a responsabilidade de promulgar ou não, a nova medida da Vinculação Dinâmica para os Professores contratados que não passa de uma falácia, pois ao contrário do que era pretendido, a única garantia que dá aos Professores contratados é que daqui a 2 anos têm uma fortíssima probabilidade de ficar colocados em qualquer ponto do País.

Recorrendo à expressão utilizada por António Costa, os Professores continuarão condenados a viver com a “casa às costas” longe das suas famílias e de suas casas, exactamente o contrário do que foi prometido pelo 1º Ministro.

É importante referir que média de idade dos Professores contratados elegíveis para a vinculação dinâmica é de 47 anos, o que clarifica quem ainda tenha qualquer duvida sobre a injustiça desta medida.

Agora, cabe ao Presidente da República emendar o erro e não promulgar esta medida que contribui para a destruição da Escola Publica, sob pena de ficar para a história como o Presidente da República, também Professor, que validou uma lei inaceitável que impõe a precariedade a uma carreira profissional que deve ser valorizada por todos.

Não quero acreditar que o Presidente da República, mais uma vez, actue como aliado deste governo, prejudicando-nos a todos. Sim, os prejudicados não são apenas os Professores, somos todos nós, porque um País sem Educação não tem futuro.

Quero acreditar que devolverá o decreto de lei falacioso e recomendará ao governo que, de uma vez por todas, respeite os Professores.

É caso para dizer que o governo colocou os Professores contratados à(s) Costa(s)” do Presidente da República e está nas mãos deste impedir que os Professores continuem a sobreviver com a “casa às Costa(s)”.

