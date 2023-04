Montepio com lucros de 35,3 milhões no primeiro trimestre

A margem financeira cresceu 70,4% para 90,2 milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro, enquanto as comissões subiram 8,7% para 32,7 milhões de euros.





O Banco Montepio fechou o primeiro trimestre do ano com lucros de 35,3 milhões de euros, um aumento de 23,9 milhões de euros face ao período homólogo.

A instituição financeira liderada por Pedro Leitão revelou que "esta evolução favorável foi determinada pelo aumento do produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, e pela maior reversão do custo com imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito - não obstante o peso das contribuições regulatórias para o setor bancário que ascenderam a 11,3 milhões".

E acrescenta que "os resultados alcançados no primeiro trimestre permitiram reforçar os rácios de capital para níveis confortavelmente acima dos requisitos regulamentares, com um aumento significativo da rendibilidade consubstanciada num ROE (Return on Equity) de 9,3%".

A margem financeira cresceu 70,4% para 90,2 milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro, enquanto as comissões subiram 8,7% para 32,7 milhões de euros.

Os custos operacionais totalizaram 65,9 milhões de euros nos primeiros três meses de 2023, mais 13,7%.

Também os custos com pessoal subiram 17,6% para 41,8 milhões de euros. No final do primeiro trimestre, o grupo Banco Montepio tinha 3.409 trabalhadores, mais três do que em dezembro passado. Já a rede manteve-se em 239 agências.

