Metro de Lisboa. Troço entre as estações da Cidade Universitária e do Rato encerrado este fim de semana

O troço da linha Amarela do Metropolitano de Lisboa entre as estações Cidade Universitária e Rato vai estar encerrado entre sábado e segunda-feira, devido às obras nas linhas Amarela e Verde.

Num comunicado, divulgado esta sexta-feira, a empresa escreve que a concretização do prolongamento das linhas Amarela e Verde vai obrigar a interrupções na circulação entre 29 de abril e 7 de julho.

Neste fim-de-semana prolongado, com feriado na segunda-feira, o transporte na linha amarela far-se-á apenas entre as estações de Odivelas e o Campo Grande, nos dois sentidos.

A partir de 2 de maio e até 7 de julho, vai estar encerrado o troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária, no que diz respeito à linha amarela, estando também encerrada a estação de Telheiras, que pertence à linha verde.

Também na linha verde, o percurso entre o Campo Grande e o Cais do Sodré vai ser realizado com comboios de apenas três carruagens.

A empresa adianta que a normalização do serviço está prevista para as 6h30 de dia 8 de julho.

"Para mitigar os impactos causados durante estes períodos, o Metropolitano de Lisboa aumentará a oferta de comboios na linha Verde, reduzindo assim o tempo de espera nessa linha, articulando também com outros operadores de transporte o reforço das suas carreiras", lê-se na mesma nota.

Estes constragimentos acontecem devido à construção da nova linha Circular, com inauguração prevista para 2024, que vai ligar a estação do Rato, na linha amarela, à do Cais do Sodré, na linha verde.

Os comentários estão desactivados.