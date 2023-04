Arsenal em queda livre

Com três empates consecutivos, o Arsenal estava proibido de falhar na difícil deslocação ao terreno do Manchester City. O atual campeão inglês puxou dos galões e goleou (4-1) o ainda líder da Premier League naquele que era considerado o jogo do título. Os gunners continuam na frente, mas basta ao City vencer um dos dois jogos que tem em atraso para chegar ao primeiro lugar. Quando faltam cinco jornadas para o campeonato terminar, o City depende de si prório para renovar o título. Já em Itália, o Nápoles foi a Turim vencer a Juventus e pode ser campeão italiano na próxima jornada, caso ganhe à Salernitana e a Lazio não pontue frente ao Inter de Milão. A equipa napolitana está muito perto de conquistar o scudetto 33 anos depois de última conquista – com Maradona no plantel. A jornada correu mal à Roma, que perdeu o acesso à Liga dos Campeões do próximo ano. Em Espanha, a situação é muito semelhante. O Barcelona escorregou, mas manteve uma vantagem significativa sobre o Real Madrid, que sofreu mais uma pesada derrota e tem o Atlético Madrid por perto à espera de novo falhanço. No campeonato francês, PSG, Marselha e Lens ganharam e ficou tudo na mesma, ou seja, as estrelas de Paris caminham para mais um título.

Os comentários estão desactivados.