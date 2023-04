Camião cisterna cai numa ribanceira e faz um ferido grave

Um camião cisterna despistou-se e caiu numa ribanceira, na tarde desta sexta-feira, na freguesia de Sobrado e Bairros, em Castelo de Paiva, avança o Jornal de Notícias.

O alerta para o acidente foi dado às 16h07 e o motorista, de 40 anos, ficou encarcerado e está em estado grave.

O camião cisterna de cimento despistou-se e caiu por uma ribanceira, ficando imobilizado, no lugar de Ladroeira, explica a mesma fonte.

O motorista já foi retirado pelos bombeiros e foi transportado de helicóptero do INEM para o hospital.

No local estão 12 operacionais dos bombeiros de Castelo de Paiva, apoiados por quatro viaturas, assim como a GNR, VMER do Vale do Sousa e o helicóptero do INEM.

